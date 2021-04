Tara: „Viele sehen mich als Trophäe!“

Mit „Saturday Night Fever“, „Tara und Moni“ und „Mit Hirn, Charme und Melonen“ wurde Tara zum einzigen richtig großen Reality-TV-Star Österreichs. Nun will sie den deutschen Markt erobern, wobei ... nicht nur! Denn sie will auch die Liebe finden und hoffentlich das Herz eines - potenziellen - Traummannes erobern. Ihr Glück versucht sie ab 15. April beim Format „Ex On The Beach“, das beim RTL-Streaming TVNOW zu sehen sein wird.