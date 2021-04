Thiem und Melzer: Doppel-Start bei Olympia?

„Beim Alex ist es so, dass er im Moment noch kämpft“, berichtete Melzer. Peya müsse schmerzfrei sein und mehrere Wochen hintereinander spielen und Turniere bestreiten. „Das war am Anfang vom Jahr gegeben. Dann ist es schlechter geworden, dann ist er umgeknickt und hat sich am Sprunggelenk etwas gemacht“, erläuterte Melzer. „Schön langsam muss was weitergehen, damit er sich optimal vorbereiten kann. Es bringt nichts, nur einfach hinzufahren.“