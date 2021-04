NÖ: Voller Körpereinsatz für gefiedertes Trio

Voller Körpereinsatz für ein in Not geratenes, flauschiges Trio in Niederösterreich: Drei Entenküken waren in Bruck an der Leitha in einem Kanal eingeschlossen und konnten dank des beherzten Einsatzes der Polizei gerettet werden. Ein gutes Ende nahm auch die herzlose Aktion von Unbekannten, die in Perchtoldsdorf zwei Entenküken kurzerhand in einem Karton an der Straße ausgesetzt hatte. Die beiden Jungenten wurden noch rechtzeitig entdeckt und werden nun liebevoll aufgepäppelt.