Brand in Tiroler Sägewerk hielt Feuerwehr auf Trab

Brandalarm am Dienstagnachmittag im Tiroler Imst: In einem Sägewerk war aufgrund von Schweißarbeiten ein Feuer ausgebrochen, das sich in der Folge im Gebäude ausbreitete. Die alarmierten Florianijünger konnten die Flammen rasch eindämmen - drei Arbeiter mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.