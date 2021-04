Sieg gegen Ex-Klub - Raffl aber nur Zuschauer

Der neue Klub von Michael Raffl hat noch ohne den Österreicher am Dienstag in der NHL einen klaren Sieg gegen dessen Ex-Verein gefeiert. Die Washington Capitals setzten sich daheim mit 6:1 gegen die Philadelphia Flyers durch, nach dem ersten Drittel stand es bereits 4:1. Der Hauptstadt-Klub hatte sich erst am Montag mit Raffl und Torjäger Anthony Mantha von den Detroit Red Wings verstärkt.