Anschober prägte Oberösterreich auch mit Büchern

Auf Klima-„Weltreise“

In den 12 schwarz-grünen Jahren in Linz war Anschober für Energiepolitik und Klimaschutz zuständig. Daraus entstand gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Petra Ramsauer das Buch „Die Klima-Revolution“ mit dem ambitionierten Untertitel „So retten wir die Welt“. Darin zeigen die beiden Autoren an fünf Schauplätzen, was die Erderwärmung anrichtet – vom sinkenden Atoll Kiribati in der Südsee, den tauenden Eismeeren an den Polen und dem Gletscherschwund in den Alpen über die Wasserknappheit im brasilianischen Dschungel bis hin zum womöglich ersten Klimakrieg in Darfur in Sudan. Aus der Idee, das Buch zehn Jahre danach (also 2017) zu aktualisieren, wurde leider nichts.