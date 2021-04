Mosambik: Fast 1 Mio. Menschen von Hunger bedroht

69 Millionen Euro an Spenden benötigt

Das Ernährungsprogramm braucht nach eigenen Angaben 82 Millionen Dollar (knapp 69 Millionen Euro) an Spenden. Damit will die Organisation etwa 750.000 Vertriebene versorgen sowie ebenfalls von Hunger bedrohte Anrainer in Gebieten, die Geflohene aufgenommen haben, wie der WFP-Sprecher in Genf mitteilte. Manche Gastfamilien hätten 20 Menschen aufgenommen und versuchten, ihre eigenen bescheidenen Mittel mit ihnen zu teilen.