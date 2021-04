Polizei kontrolliert bei „Shopping-Grenze“ in NÖ

Die Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs wurden am Montag fortgesetzt: Rund tausend Fahrzeuge und 1330 Personen wurden kontrolliert – und zwar ohne gröbere Folgen. „Es gab nur 34 Rückweisungen“, vermeldet die Polizei. Und nach dem Ende der zweitägigen Schonfrist, in der man Betroffene nur ermahnen, aber nicht strafen wollte, setzte es auch gleich die erste Anzeige: Einem Lenker in Lassing war die Anweisung der Beamten nämlich egal – er fuhr einfach weiter in Richtung Steiermark.