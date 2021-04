Das sind die besten Eismaschinen für zu Hause

Erstere sind in der Anschaffung um einiges günstiger, allerdings muss man die Kühleinheit hier mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach stellen, ehe man das Eis genießen kann. Eine Eismaschine mit einem Kompressor benötigt wiederum keine Vorbereitungszeit. Die leistungsfähigen Kompressoren können das Eis auf Temperaturen von Minus 18 bis Minus 34 Grad abkühlen. Der in dieses Modellen verbaute Rohrarm sorgt dafür, dass die Eismasse gleichmäßig verteilt wird und noch gefrorene Stücke (z.B. TK-Beeren) zerkleinert werden. Diese Maschinen sind also leistungsfähiger, aber auch teurer.