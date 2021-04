Abpumpen eines Heizkessels: Öl floss in die Tiebel

An die 60 Kameraden der Feurwehren haben zwischen Poitschach und Steindorf rasch vier Ölsperren erichtet. Aufgrund der eher geringen Ölmenge, die beim Umbau des Wohnhaues in Himmelberg ausgetreten war, dürfte die Umweltbeeinträchtigung gering sein. Am Dienstag wird der Landeschemiker die Lage überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen in die Wege leiten.