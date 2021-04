Hohe Nachfrage: Engpass bei Philharmoniker

Meistverkaufte Goldmünze der Welt

Der „Phili“ in Gold bleibt dabei weiter das Münz-Aushängeschild aus Österreich und wohl die meistverkaufte Goldmünze der Welt. Doch jetzt ziehen auch Silber und Platin an, obwohl sie mit 20 Prozent Umsatzsteuer belegt sind. Ein Kursgewinn kann daher erst erzielt werden, wenn dieser darüber hinausgeht. Silber und Platin werden etwa in der Autoindustrie stark eingesetzt, und Platin erfuhr so zuletzt eine starke Steigerung.