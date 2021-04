Abtreibungsgegner Lasso gewinnt Wahl in Ecuador

Hitziges Wahlduell

Arauz hatte sich zuvor - noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses - selbst zum Sieger ausgerufen. Inzwischen räumte er seine Niederlage ein. „Ich werde ihm (Lasso, Anm.) zu seinem heutigen Wahltriumph gratulieren und unsere demokratische Überzeugung unter Beweis stellen“, sagte der 36-jährige Arauz in einer Ansprache in seiner Wahlkampfzentrale in Quito.