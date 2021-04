„Bin für eine Impfpflicht in gewissen Settings“

Zur Person:

Armin Fidler wurde am 19. November 1958 in Innsbruck geboren. Nach der Matura am BG Bregenz studierte er Medizin in Innsbruck und Hamburg. In den USA graduierte er in den Masterprogrammen „Public Health“ sowie „Health Policy and Management“. Fidler war u. a. für die WHO und die Weltbank tätig. Seit 2015 unterrichtet er am Management Center Innsbruck im Studienzweig „European Master in Health Economics and Management“. Seit Pandemiebeginn ist Fidler Mitglied der Coronakommission auf Landes- und Bundesebene.