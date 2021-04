SeneCura errichtete Pflegezentrum für 150 Senioren

Standort Warmbad wird verkauft

Der Neubau des Pflegezentrums in Vassach ist Teil einer Modernisierungsoffensive. Nach dem Auszug der Bewohner wird das Pflegezentrum Villach renoviert. In das Gebäude sollen dann die Senioren der Residenz Warmbad siedeln. Der Standort in Warmbad werde nämlich verkauft.