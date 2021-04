Hohe Einbußen befürchtet: Gegenwind für Gemeinden

Rotor an Rotor drängen sich die stillen Giganten auf der Parndorfer Platte. Im „windigen“ Landesnorden sind besonders viele der Windräder anzutreffen. Für die Gemeinden bedeutete die nachhaltige Energiegewinnung bisher einen attraktiven Zuschuss zum Budget. Künftig dürfte den Orten aber weniger übrig bleiben. Waren es bisher privatrechtliche Vereinbarungen zwischen den Orten und den Betreibern, so gibt es künftig eine genaue gesetzliche Vorgabe. Diese neue Regelung betrifft auch Fotovoltaikanlagen und gilt für noch nicht baubewilligte Projekte. In bestehende Verträge wird nicht eingegriffen.