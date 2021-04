„Unser Onkel ist nicht am Corona-Virus gestorben“

Vorgabe des Bundes

Die Krisenkommunikation des Landes: „Wir bekamen die Todesfallmeldung vom Spital mit der Info, dass es sich um einen Herz-Kreislaufstillstand handelte, der Patient aber an Corona erkrankt war. Auch wenn Corona nicht die unmittelbare Todesursache ist, so werden diese Personen trotzdem in der Todesfallliste geführt. Dies ist eine Vorgabe des Bundes.“