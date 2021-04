Luger will Lockerungen für Geimpfte und Getestete

Der Lockerungsvorstoß der Linzer SPÖ entspricht nicht der Linie der Bundespartei. Deren Chefin Pamela Rendi-Wagner hielt es zuletzt für sinnvoller, für kurze Zeit alles in Österreich herunterzufahren, um die Infektionszahlen zu senken. Wenig überraschend erhielt Luger aber vom blauen Vizebürgermeister Markus Hein in der Sache Zustimmung, denn es sei „höchste Zeit für eine Öffnung in allen Lebensbereichen“. Allerdings wertet er Lugers Forderung als „Taktik“ im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Herbst. Für ihn verstricke sich die SPÖ immer mehr in Widersprüche und mache sich zunehmend unglaubwürdig, hieß es in einer Aussendung.