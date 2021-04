Teilnahme an Demo: Polizistin wird diszipliniert

Die Polizistin ist ein Aushängeschild der Gegner der Corona-Maßnahmen, trat auch öffentlich bei Demos in Wien auf. In rechtsextremen Medien wird sie dafür abgefeiert. Beim Dienstgeber hat man mit der verhaltensauffälligen Beamtin deutlich weniger Freude. Am kommenden Dienstag muss sie sich vor der Disziplinarkommission verantworten. Es geht konkret um den § 43 des Beamtendienstrechts: „Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.“