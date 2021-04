Urzeitkrebse und anderes Getier im Nationalpark

Zu sehen gibt es im Nationalpark Neusiedler See/Seewinkel aber schon recht viel. An den Lacken tummeln sich Frühlingsboten wie der Kiebitz oder der Rotschenkel. Außerdem sind derzeit viele Wildgänse mit den frisch geschlüpften Gösseln unterwegs. Also bitte, Fuß vom Gas! Die Kleinen sind nicht so schnell beim Queren der Straße. Ebenso flitzen schon wieder Ziesel herum. Beeindruckend ist auch die Balz der Großtrappe. Wer also die Möglichkeit hat, sollte ein wenig draußen unterwegs sein.