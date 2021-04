Abschied nehmen von abgestürztem Bergretter

Am Freitag, 9. April, (8 bis 18 Uhr) und dem darauffolgenden Samstag (8 bis 15 Uhr) können sich Trauernde in der Aufbahrungshalle Vorderstoder von Markus Gonaus (27) verabschieden. Der Bergretter war am 25. März bei einer Ausbildungstour am Großen Priel in den Tod gestürzt. Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.