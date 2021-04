Umstrittene Hotel-Anlage spaltet die Werfenwenger

Rettensteiner stimmte mit seiner Fraktion bei der Gemeindevertretungssitzung am Donnerstag geschlossen gegen den Flächenumwidmungsplan, der für den Spatenstich nötig wäre. Die dritte Fraktion in der Gemeindevertretung schloss sich ihm an. „Wir sind nicht gegen das Hotel, aber es darf kein derart riesiger Komplex in einer so kleinen Gemeinde sein“, sagt Martin Rainer von der Heimatliste. Die ÖVP stimmte - wie zu erwarten - einstimmig dafür.