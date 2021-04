Regionalliga Ost fordert Aufstockung auf 16 Klubs

„Die drei Verbände und ihre Präsidenten haben uns letzten Sommer hoch und heilig versprochen, dass die Regionalliga Ost in der Saison 2021/22 mit den statutarisch vorgeschriebenen 16 Vereinen startet“, hieß es vonseiten Adi Sollys, Vorsitzender des Liga- und Klassenausschusses der RLO, weiter. Aufgrund der Corona-Situation sei ein neuerlicher Abbruch der Liga zu befürchten, dennoch müssten im Herbst 16 Teams - so wie in den Saisonen zuvor - antreten. 2019/20 waren der Liga nach dem Abbruch durch den Rückzug von Ebreichsdorf, die Insolvenz des SV Mattersburg (SVM II) und den Aufstieg von Rapid II in die 2. Liga drei Teams abhandengekommen. Die Folge: 24 statt 30 Runden.