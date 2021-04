Russland verlegt Kriegsschiffe ins Schwarze Meer

Die Panzer rollen bereits, jetzt verlegt Russland auch mehrere Artillerie- und Landungsschiffe vom Kaspischen ins Schwarze Meer, an dem unter anderem die Ukraine liegt. Zur Teilnahme an Übungen, so die offizielle Begründung des Kremls. Die Regierung in Kiew wirft Moskau vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zur Ukraine zu verstärken. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte Kremlchef Wladimir Putin zur Deeskalation auf.