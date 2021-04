Internorm baut das Werk in Sarleinsbach aus

400-Millionen-Euro-Marke könnte heuer fallen

So verriet Miteigentümer Christian Klinger, dass nach dem Umsatz in Höhe von 368 Millionen Euro im Vorjahr für 2021 sogar ein Rekord angepeilt wird. „Läuft das Jahr gut, könnten wir die 400 Millionen heuer knacken“, rechnet er. 32 Millionen Euro wird das Familienunternehmen heuer investieren, ein großer Brocken - nämlich 12 Millionen Euro - fließt dabei in das Werk in Sarleinsbach, das ausgebaut wird.