Bilder zeigen, wie Impfstoff von AstraZeneca wirkt

Erkältungsvirus transportiert Protein in die Zellen

„Hoffentlich hilft diese Forschung der Öffentlichkeit, zu verstehen, wie der AstraZeneca-Impfstoff wirkt“, so Crispin. Das Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers besitzt eine abgeschwächte Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen, das genetisches Material des stacheligen Oberflächenproteins der Viren in die Körperzellen transportiert.