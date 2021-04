Ausreisetestpflicht für Arzl im Pitztal endet

„Beobachten Situation weiterhin“

Das spezielle Testangebot, das in der Gemeinde im Zusammenhang mit der Ausreisetestpflicht zur Verfügung gestellt wurde, endet mit Ablauf des morgigen Donnerstags. "Wir beobachten die Situation weiterhin aufmerksam und appellieren an die Bevölkerung, sich unbedingt an die bestehenden Vorgaben zu halten und sich auch künftig im Rahmen der Testmöglichkeiten im Bezirk Imst vorsorglich und regelmäßig testen zu lassen, so Rizzoli.