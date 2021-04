Die neueste Folge „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“ steht voll im Zeichen des Austropops und keiner kennt dieses Genre besser als Austropop-Legende Joesi Prokopetz. Star-Filmer Rudi Dolezal durfte auch mit ihm gemeinsam an einigen Projekten arbeiten und so kommen die Beiden jetzt, nach so vielen Jahren, wieder zusammen und reden über die Anfänge der österreichischen Popmusik und wie sie sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und ein Gehemnis kommt ans Licht: Die Hymne des Austropop ist ein echter Prokopetz!