Fußballg‘schichten und Musik-Anekdoten

In „OHNE MAULKORB mit Dolezal“ nimmt in dieser Ausgabe eine Legende des österreichischen Fußballs Platz: Herbert Prohaska! Damit zeigt Rudi Dolezal, das seine Sendung ein breites Spektrum an namhaften Gästen aus verschiedensten Bereichen zu bieten hat. Zu Beginn dreht sich alles um die frühere Zeit, als alles noch anders war. „Es war die schönste Zeit, obwohl wir gar nichts gehabt haben.“, gibt Prohaska preis, dessen Anekdoten Lacher vorprogrammieren. Neben dem Sport ist auch die Musik Thema und spielt im Hause Prohaska eine wichtige Rolle - Elvis Presley und B.B. King stehen ganz oben auf der Liste. Was krone.tv-Moderator Rudi Dolezal und Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska sonst noch zu besprechen haben, sehen Sie im Video oben.