Gasleitung angeschnitten: Anwohner evakuiert

Bei einem Umbau und einer Entkernung eines Hauses im Süden von Linz führte eine Firma am 6. April 2021 um kurz nach 15 Uhr Flexarbeiten an den Rohren und Leitungen durch. Den Arbeitern wurde mitgeteilt, dass sämtliche Leitungen, ausgenommen die der Fernwärme, bereits stillgelegt seien. Beim Flexen schnitt ein Mitarbeiter in eine Verteilerleitung, wodurch sofort Gas austrat.