Die Stars zeigen auch im Homeoffice viel Stil

Bei den großen Preisverleihungen in Hollywood gehört der Gang über den Red Carpet zu einem der Highlights für die Promis. In tollen Roben und perfekt gestylt präsentieren sich die Schauspiel-Beautys vor der Weltpresse und hoffen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Doch seit der Corona-Pandemie ist auch in der Traumfabrik vieles anderes - und vor allem der rote Teppich verstaubt in der Award-Saison in einer Ecke.