Wie unsere Nachbarländer mit Corona umgehen

Derzeit befinden sich die Tschechen in einem harten Lockdown, die Menschen dürfen zumindest bis zum 11. April ihren Wohnbezirk weiterhin nur in Ausnahmefällen verlassen. Die Zahlen bei den Neuinfektionen gehen seit dieser Woche langsam zurück - und auch bei den Impfungen will man nun Tempo machen. Zuletzt hatte sich Tschechien der Kritik Österreichs an der Impfstoffverteilung in der EU angeschlossen - mit mäßigem Erfolg. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte daher angekündigt, die Tschechen mit 30.000 Impfdosen zu unterstützen, Ungarn will 40.000 schicken.