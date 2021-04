Osterdrama: Wettrennen wurde zur Fahrt in den Tod

Auch die Spuren an der Unfallstelle zeigten: Der Lenker des Audis dürfte mit Höllentempo unterwegs gewesen sein, ehe er in der Aumannkurve mit seinem getunten Boliden gegen einen Baum gekracht war. Offenkundig hatte sich der 24-Jährige mit einem weiteren Autofahrer ein Duell geliefert. So jedenfalls hat es Peter Maa, stellvertretender Leiter des Samariterbundes, wahrgenommen.