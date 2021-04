Trotz Pfeifsignal - Pkw kollidierte mit einem Zug

Die 37-jährige Welserin war am Samstagvormittag mit einem Firmenlieferwagen im Gemeindegebiet von Bruck-Waasen unterwegs. Beim Bahnübergang in Sölden an der Straß hielt sie beim STOPP-Schild zwar kurz an, übersah jedoch trotz Pfeifsignal den von rechts herannahenden Zug.