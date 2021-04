5 Stunden unter Lawine: Opfer hielt Rodel in Hand

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Beim zweiten Einsatz ab 17 Uhr waren 47 Bergretter vor Ort. Riml hat das Opfer mit ausgegraben. „Der Mann hat geschrien, er hatte sich an einen Mooshang am oberen Wegrand gekauert und die Rodel in der Hand. So etwas habe ich noch nie erlebt“, schildert Riml. Eine Lufthöhle von etwa 30 Zentimetern Durchmessern rettete dem Haller das Leben.