Überfall auf Linzer Bank: Fahndung in der Slowakei

Getarnt mit einer FFP2-Maske, betrat der Räuber die Bankfiliale am Linzer Graben, zückte plötzlich einen Revolver, bedrohte die Angestellten und machte sich schließlich mit erbeutetem Bargeld aus dem Staub. Eine Heerschar an Polizeikräften, inklusive der angerückten Sondereinheit Cobra, riegelte in der Folge die Stadt ab und jagte den flüchtigen Verbrecher. Die Großfahndung blieb ohne Erfolg.