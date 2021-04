Heidi Klums Umstyling-Waffe ++ So geht es Niddl

Herzlich Willkommen zu Adabei Prime. Dieser Tage bleibt die Hoffnung gering, bald wieder Kultur erleben zu dürfen. Was bleibt? Das Fernsehen. Hoch im Kurs, vor allem bei jungen Mädels, ist „Germany´s Next Topmodel“. Die beliebteste Folge? Das Umstyling. Wir haben die Frau hinter Heidis Veränderungwahn interviewt. Außerdem haben wir Niddl zu Hause besucht. Fast 20 Jahre ist es her, dass sie bei der ersten „Starmania“-Staffel den vierten Platz erreichte und damit über Nacht zum Star wurde. Wie es ihr heute geht und was sie macht, verrät sie in der Sendung.