Handarbeit: Rote Kreuzln zur Zierde auf Weihkorb

Thörl-Maglern: Nur einmal im Jahr braucht man sie, und doch wurden viele Stunden Arbeit in sie gesteckt - in die Weihkorbdecken, die aufwendig mit Kreuzstichen verziert wurden, um am Karsamstag die Speisen zu verdecken. Das Greißlermusem präsentiert die Tradition auf seiner Facebook-Seite .