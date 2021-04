Ronaldo: „Entschuldige mich bei allen Müttern“

Auf dem Weg zum fünften WM-Titel für Brasilien hatte Ronaldo vor dem Halbfinale mit körperlichen Problemen zu kämpfen, das Bein zwickte. Weil er nicht wollte, dass das zum medialen Thema wurde, brauchte Ronaldo eine Nebelgranate. Und die warf er in Form der neuen Frisur. Zwei Drittel des Kopfes praktisch kahlrasiert, ein Drittel mit einem „Dreieck“ bedeckt - als Ronaldo so erstmals in der Öffentlichkeit auftrat, hatten die Journalisten genau ein Thema: seine neue Frisur. Das lädierte Bein? Völlig vergessen.