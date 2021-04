„Brewmaster“ lädt zum virtuellen Bierbrauen ein

Mit „Brewmaster“ haben Entwickler Auroch Digital und Publisher Sold Out eine Bierbrau-Simulation angekündigt, die 2022 für PC (via Steam), PS4/PS5, Xbox One/Series X|S sowie Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel richtet sich laut eigenen Angaben sowohl an absolute Bierbrau-Anfänger, „die ein Aräometer nicht einmal erkennen würden, wenn es in ihrem Topf mit Stammwürze stünde“, bis hin zu erfahrenen Bierliebhabern, die ihre Traumbrauerei bauen wollen.