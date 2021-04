Siebenjähriger sprang von Gehsteig direkt vor Auto

Am 1. April 2021 wurde ein 7-Jähriger aus Schärding bei einer Kollision mit einem Auto unbestimmten Grades verletzt. Ein 50-jähriger Autolenker aus Deutschland fuhr gegen 12.45 Uhr im Ortsgebiet Schärding auf der L1143 Otterbacher Straße in Richtung St. Florian am Inn. Der 7-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie auf dem Gehsteig.