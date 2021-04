Ruhiger Start in den „Ost-Lockdown“

Merklich weniger los auf den Straßen und in den Fußgängerzonen war am gestrigen, ersten Tag der „Osterruhe“. Hatten im Outlet Center in Parndorf tags zuvor noch viele die letzten Einkäufe erledigt, so war die Flaniermeile am 1. April geschlossen und leer. Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch in Mattersburg. Nur vereinzelt waren Menschen unterwegs. Der Hauptplatz und die Einkaufsstraße wirkten wie ausgestorben.