Zu wenig Stoff: Schweden gibt Sommer-Impfziel auf

Ähnliche Sorgen in Österreich

Auch in Österreich geraten die Impfziele zunehmend in Gefahr. Vom ursprünglichen Plan, „bis zum Sommer“ allen Impfwilligen ein Angebot gemacht zu haben, ist aktuell wenig übrig geblieben. Zuletzt lag das Ziel bei 70 Prozent bis Ende Juni, am Mittwoch revidierte die Stadt Wien aufgrund des latenten Impfstoffmangels bereits auf 60 Prozent der Impfbaren und -willigen Bevölkerung. Eine am Donnerstag bekannt gewordene EU-Prognose sieht Österreich bis Ende Juni gar nur bei 50,9 Prozent.