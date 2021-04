Einbrecher klauten Baummaschinen und Werkzeuge

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in Klagenfurt und brachen von zwei Firmen zwei Baucontainer auf und stahlen daraus mehrere Baummaschinen und Werkzeuge (ua. Laser mit Nivelliergerät, Akkuschrauber samt Werkzeugkoffer etc.).