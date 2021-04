Osterruhe ohne Kontrollen: Scheibbs bleibt „frei“

Fakt ist, Niederösterreich wird immer mehr zum „Fleckerlteppich“ in Sachen Corona. Sollte nun die Lage in Scheibbs und weiteren Bezirke kritisch bleiben, dürfte es für die Experten des Landessanitätsstabs in St. Pölten eng werden. Lange Beratungen ohne Ergebnis könnten in Zukunft nämlich zum gesundheitspolitischen Super-GAU werden und nicht zum Glücksfall.