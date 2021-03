Broadway-Musical über Prinzessin Diana auf Netflix

Ein geplantes Musical über Prinzessin Diana, das im Winter am New Yorker Broadway Premiere feiern soll, wird voraussichtlich davor bereits auf dem Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Damit wollen die Produzenten das Projekt bewerben, wie sie am Dienstag mitteilten. „Diana: The Musical“ ist eine der ersten neuen Broadwayshows, für die während der Coronapandemie ein konkretes Startdatum verkündet wurde. Die Premiere soll am 16. Dezember stattfinden.