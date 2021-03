Familie nach Unglück: „Wir danken Einsatzkräften“

„Wir haben ihn immer gewarnt, bei Leuten ohne Führerschein mitzufahren“, seufzt Judith P. (21). Oft sei ihr Bruder Philip (25) leichtsinnig gewesen, sagt sie. Der gelernte Maurer starb am Freitag am Beifahrersitz eines Audis nach einer Kollision mit einem Baum. Auch sein bester Freund (29) am Steuer des Wagens und ein Bekannter (36) kamen bei dem tragischen Unfall auf der Lamprechtshausener Bundesstraße bei Anthering um.