„Obi Wan Kenobi“: Topstars in neuer Disney-Serie

Ewan McGregor (49) hatte die Rückkehr in seiner ikonischen „Star Wars“-Rolle als Obi-Wan Kenobi schon vor einer Weile verkündet. Nun gab der Unterhaltungsriese Disney auch die Co-Stars für die geplante Serie „Obi-Wan Kenobi“ beim Streamingdienst Disney+ bekannt. Die „unglaubliche Besetzung“ wurde am Montag in einem Tweet vorgestellt.