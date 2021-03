Schlierbacher kamen beim Export auf den Geschmack

Der Klosterladen im Stift Schlierbach: Da, wo normal sechs Tage pro Woche auch die Produkte der angrenzenden Käserei gekauft werden können, ist es still. Die Möbel stehen zwar bereit, doch das Café ist coronabedingt geschlossen. Fritz Mitterhumer nimmt an einem Tisch Platz, auf den er den Brat- und Grillkäse namens Hallo Cheese gelegt hat, den die Kremstaler im Mai des Vorjahres auf den Markt gebracht haben. „Wir haben damit in Österreich und in Deutschland einen guten Start hingelegt“, sagt er.