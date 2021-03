Zwei Buben versuchten Brand in Dornbirn zu löschen

Starker Rauch zog am Montagmorgen um kurz vor 11 Uhr durch die Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses in Dornbirn. Zwei Buben, sieben und zehn Jahre alt, hatten die Ursache des Übels schnell gefunden. In einem Zimmer waren gleich mehrere Wäschekörbe auf einem Heizkörper abgestellt worden. Die Hitze konnte nicht mehr entweichen, Körbe und Wäsche entzündeten sich.