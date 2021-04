Trump ein Orang-Utan? „Wäre Beleidigung für Affen“

Neue Folge und demnach auch ein neuer Gast auf der roten Couch, auf der man nicht lügen darf! Diesmal nimmt Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky bei krone.tv-Moderator Rudi Dolezal Platz! Und da wird gleich zu Beginn mal ein prickelndes Geheimnis zwischen den beiden gelüftet. Aber natürlich geht es in dieser Folge von „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“ auch um Arbeit. Wie hat Niedetzky’s Karriere eigentlich angefangen? Und was sagt sie heute zu ihren ersten Projekten? Sie war unter anderem auch beim Comedy-Format „Echt Fett“ zu sehen: Warum war diese Sendung so erfolgreich und was hat sie daraus mitgenommen? Das alles besprechen Rudi Dolezal und Angelika Niedetzky in dieser neuen Folge.